Fenerbahçe cephesinin kuraya tepkisi

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasında elendiği Dinamo Kiev ile aynı gruba düştü. Kura çekimi sırasında yöneticilerin yüz ifadesi ise görülmeye değerdi.

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden biri olan Fenerbahçe, Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaka ile eşleşirken ilginç bir tesadüf de yaşanmış oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev'e elenen sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nde yeniden eşleşme şansı buldu.

Fenerbahçe'ye rövanş şansı

İsmail Yüksek'in atılması nedeniyle 10 kişi oynanan rövanş maçında müsabakadan boynu bükük ayrılan Fenerbahçe'ye bir nevi intikam alma şansı doğdu.

Kura çekimi sırasında sarı-lacivertli yöneticilerin de yüz ifadesi Dinamo Kiev'in çıkmasından memnun olduklarını gösterdi.