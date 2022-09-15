Haberler

Avrupa Ligi Haberleri

Fenerbahçe deplasmanda Rennes ile berabere kaldı

Fenerbahçe deplasmanda Rennes ile berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi B grubu ikinci mücadelesinde deplasmanda Rennes ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibi ile 2-2 berabere kaldı ve gruptaki puanını 4'e çıkardı