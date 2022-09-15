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- Fenerbahçe deplasmanda Rennes ile berabere kaldı
Fenerbahçe deplasmanda Rennes ile berabere kaldı
- 15.09.2022 - 23:59
- Güncelleme : 16.09.2022 - 00:09
UEFA Avrupa Ligi arenasında ikinci maçına temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes ile kozlarını paylaştı. Roazhon Park'ta oynanan karşılaşmadan sarı-lacivertli temsilcimiz 2-2 beraberlikle ayrıldı.
İlk yarının tamamı iki takımında karşılıklı ataklarıyla geçti. 25.dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı gol ofsayt gerekçisiyle VAR'dan döndü ve skor 0-0 devam etti.
İlk yarının kalan kısmında da gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın 52.dakikasında savunma arkamıza atılan topta Martin Terrier karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ve Rennes 1-0 öne geçti.
İlk golden 2 dakika sonra 54.dakikada savunma arkasına atılan topta bir önceki golün asistini yapan Lovro Majer, karşı karşıya pozisyonda Altay'ı geçerek topu boş ağlara gönderdi. Skor 2-0'a geldi.
60.dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından sol ayağıyla müthiş vurdu ve farkı bire indirdi. Skor 2-1 oldu.
Rennes'de Hamari Traore topsuz alanda İrfan Can'a yaptığı hareket sebebiyle 83.dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Fenerbahçe'de Valencia ceza sahası içinde Benjamin Bourigeaud'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. 90+1.dakikada topun başına geçen Valencia penaltıyı gole çevirerek skoru 2-2 yaptı. Kalan dakikalarda gol olmayınca maç 2-2 sona erdi.