Fenerbahçe - Dinamo Kiev - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi B grubunda temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev'i konuk ediyor.

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İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Dinamo Kiev

40' Crespo'nun indirdiği topla sağ kanatta buluşan Ferdi, arka direkteki Gustavo Henrique'ye ortaladı. Henrique'nin kafası kalecide kaldı

39' Yine Rossi korneri kullandı, Buschan topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

35' Goooooooool... Fenerbahçe 1-0 Dinamo Kiev (Gustavo Henrique)

25' İnanılmaz gol kaçtı! Kornerde yaşanan karambolde Szalai'nin şutu Buschan'dan sekti, pozisyonun devamında Henrique kale ağzından topa vuramadı. Devam!

20' Fenerbahçe etkili geldi! Sağ kanatta Vladyslav Kabaiev'den topu kapan Ferdi çizgiye inerek içeri çevirdi. Kiev savunması araya girdi.

11' Fenerbahçe tribünleri takıma yoğun destekte bulunuyor.

10' Yine sert müdahale yine Dinamo Kiev... Diego Rossi'yi orta alanda düşüren Denys Garmash sonunda sarı kart gördü.

9' Dinamo Kiev oyuncuları temsilcimiz Fenerbehçe'nin oyuncularına çok sert faullerde bulunuyor.

1' Maç başladı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk ediyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynananıyor ve saat 19.45'te başlıyor.Karşılaşmayı, Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetiyor. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapıyor. Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Alioski, Joao Pedro, Rossi, Joshua King

Dinamo Kiev: Bushchan, Burda, Syrota, Dubinchak, Kedziora, Sydorchuk, Kabaiev, Shaparenko, Buyalskyi, Tsygankov, Garmash