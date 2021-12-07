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Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, 6. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?