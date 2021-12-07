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    Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, 6. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 14:58
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    Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor.

    UEFA Avrupa Ligi D grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, son hafta maçında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak.

    Kanarya, Eintracht Frankfurt'u yenerek Avrupa Ligi macerasını mutlu tamamlamak istiyor.

    Bu heyecan dolu müsabakayı canlı olarak izlemek isteyen sarı lacivertliler, Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçının yayın saati ve kanalını araştırıyor.

    Peki, Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair bilgiler...

    FENERBAHÇE - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında sahasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

    Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı, 9 Aralık Perşembe günü saat 20:45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetecek.

    Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

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