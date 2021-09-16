Fenerbahçe, Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadele 1-1 sonuçlandı.

MESUT'LA ÖNE GEÇTİK LAMMERS EŞİTLEDİ

Fenerbahçe, 10. dakikada Mesut Özil ile öne geçti. Eintracht Frankfurt, 41. dakikada Sam Lammers ile skoru eşitledi.





90+2'DE PENALTI KAÇIRDIK

90+2. dakikada Pelkas penaltı vuruşundan faydalanamadı. Dönen topu Berisha tamamladı ancak VAR uyarısıyla bu gol iptal edildi.

Frankfurt ile 2006'daki maçtan sonra ikinci kez karşılaşan ve berabere kalan Fenerbahçe, gruba 1 puanla başladı.

Fenerbahçe, grupta bir sonraki maçında Olympiakos ile Kadıköy'de karşılaşacak. Eintracht Frankfurt ise Antwerp deplasmanına gidecek.







