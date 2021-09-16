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    Fenerbahçe, Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü

    Fenerbahçe, Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü

    Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 23:57
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 00:05
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    UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadele 1-1 sonuçlandı.

    MESUT'LA ÖNE GEÇTİK LAMMERS EŞİTLEDİ

    Fenerbahçe, 10. dakikada Mesut Özil ile öne geçti. Eintracht Frankfurt, 41. dakikada Sam Lammers ile skoru eşitledi.

    Fenerbahçe, Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü #1

    90+2'DE PENALTI KAÇIRDIK

    90+2. dakikada Pelkas penaltı vuruşundan faydalanamadı. Dönen topu Berisha tamamladı ancak VAR uyarısıyla bu gol iptal edildi.

    Frankfurt ile 2006'daki maçtan sonra ikinci kez karşılaşan ve berabere kalan Fenerbahçe, gruba 1 puanla başladı.

    Fenerbahçe, grupta bir sonraki maçında Olympiakos ile Kadıköy'de karşılaşacak. Eintracht Frankfurt ise Antwerp deplasmanına gidecek.

    Fenerbahçe, Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü #2

    Fenerbahçe, Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü #3

    Fenerbahçe, Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü #4

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