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Fenerbahçe, Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 23:57
- Güncelleme : 17.09.2021 - 00:05
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadele 1-1 sonuçlandı.
MESUT'LA ÖNE GEÇTİK LAMMERS EŞİTLEDİ
Fenerbahçe, 10. dakikada Mesut Özil ile öne geçti. Eintracht Frankfurt, 41. dakikada Sam Lammers ile skoru eşitledi.
90+2'DE PENALTI KAÇIRDIK
90+2. dakikada Pelkas penaltı vuruşundan faydalanamadı. Dönen topu Berisha tamamladı ancak VAR uyarısıyla bu gol iptal edildi.
Frankfurt ile 2006'daki maçtan sonra ikinci kez karşılaşan ve berabere kalan Fenerbahçe, gruba 1 puanla başladı.
Fenerbahçe, grupta bir sonraki maçında Olympiakos ile Kadıköy'de karşılaşacak. Eintracht Frankfurt ise Antwerp deplasmanına gidecek.