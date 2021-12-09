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    Fenerbahçe - Frankfurt maçının ilk 11'leri

    Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 19:18
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 20:38
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    Fenerbahçe - Frankfurt maçının ilk 11'leri

    Avrupa Ligi'ndeki son maçını oynayacak olan Fenerbahçe, prestij maçında Alman ekibi Eintracht Frankurt'u ağırlayacak.

    Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçı 9 Aralık 2021 saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

    Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecek.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Berke Özer, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Nazım Sangare, Zajc, Sosa, Novak, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Berisha

    Frankurt: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre

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