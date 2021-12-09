Fenerbahçe, Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı

Avrupa Ligi'nde iddiası kalmayan temsilcimiz Fenerbahçe, grubun son maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.





KARŞILIKLI GOLLER

Konuk ekip Frankfurt, 29. dakikada Sow ile öne geçti. Fenerbahçe, 42. dakikada Mergim Berisha ile eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından daha önce yoluna Konferans Ligi'nde devam etmesi kesinleşen Fenerbahçe, grubu 6 puanla 3. sırada tamamladı. Frankfurt ise 12 puanla grup lideri olarak son 16 turuna kaldı.



