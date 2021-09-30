Fenerbahçe ve Galatasaray bugün Avrupa arenasına çıkarken, taraftarlar ise maçları izlemek için araştırma yapıyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray UEFA Avrupa maçları şifreli mi, şifresiz nasıl izlenir?

Galatasaray bu akşam Marsilya karşısında turu geçmek için mücadele ederken, Fenerbahçe ise Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Süper Lig'de gösterdiği başarısını Avrupa Ligi'nde de sürdürmek isterken, Galatasaray ise Süper Lig'de istediği çıkışı yapamadı.

Fatih Terim'in öğrencileri, Marsilya maçından 3 puanla dönerek yeniden moral bulmak istiyor.

Maçı izleyip temsilcilerimizi desteklemek isteyen taraftarlar ise maçın yayınlanacağı kanal bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.

Maçı izlemek isteyenler, "Fenerbahçe - Galatasaray UEFA Avrupa maçları şifreli mi, şifresiz nasıl izlenir?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe - Galatasaray UEFA Avrupa maçları şifreli mi, şifresiz nasıl izlenir? İşte detaylar...

FENERBAHÇE- GALATSARAY MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda yapılacak Galatasaray- Marsilya maçı TSİ 22.00'de başlayacak.

Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Maçlar Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformundan yayınlanacak. Maçları izlemek isteyenlerin, platforma üye olması gerekiyor. Aksi taktirde şifreli olan maçları izlemeleri mümkün olmayacaktır.

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Exxen'de reklamlı olarak yayınlanan içeriklerin aylık ücreti 9.90 iken, reklamsız olarak yayınlanan içeriklerin ayık ücreti 19.90 TL.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi ise ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek. Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.