Fenerbahçe kafilesi Belçika'ya geldi Fenerbahçe kafilesi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise ile oynayacağı karşılaşma için Brüksel'e geldi.

AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak Fenerbahçe, Belçika'ya ulaştı.

Öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden sarı-lacivertli kafile, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Brüksel Havalimanı'na vardı.

Taraftarlar, takımı karşıladı

Teknik heyet ve futbolcuları Belçika Fenerbahçeliler Derneği ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden gelen çok sayıda taraftar, tezahürat ve çiçeklerle karşıladı.

Sarı-lacivertli kafile, daha sonra kendileri için ayrılan araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)