Fenerbahçe, ilk kez kalesini gole kapattı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Fenerbahçe ile Lyon karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çaldı.

Simone Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti üstlendi. İki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 9 puana yükselirken, Lyon ise puanını 14 yaptı.

İLK KEZ GOL YEMEDİ

UEFA Avrupa Ligi 7'nci hafta maçında sahasında ağırladığı Lyon ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon turnuvada ilk kez gol yemedi. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta 7 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

YUSUF AKÇİÇEK BEĞENİ TOPLADI

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynanan mücadeleye ilk 11'de başladı.

Yusuf, savunmada yaptığı müdahaleler ve takım hücuma çıkarken verdiği isabetli uzun toplarla tribünlerden alkış aldı.

Öte yandan genç futbolcu, 90 dakika sahada kaldı. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında Yusuf Akçiçek ile ilgili övgü dolu sözler sarf eden teknik direktör Jose Mourinho, "Yusuf benim için sürpriz olmadı. Kendisine ve vücuduna iyi bakıyor. Antrenmandan sonra ekstra çalışmalar yapıyor. Daha önce de iyi bir oyuncu olacağını söylemiştim. Yusuf benim için çok çok iyi bir oyuncu. Benim için sürpriz değil.'' dedi.

AMRABAT VE OSAYI SAMUEL CEZALI

Sofyan Amrabat ve Osayi Samuel, Lyon karşısında yaptıkları faullerin ardından sarı kart gördü. Gördükleri kartların ardından cezalı duruma düşen Amrabat ve Osayi Samuel, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında oynanacak Midtjylland maçında forma giyemeyecek.

SON MAÇTA RAKİP MIDTJYLLAND

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci ve son haftasında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele sarı-lacivertli ekibin play-off'ta mücadele etmesi için kritik öneme sahip. Danimarka deplasmanına galibiyet için gideceklerini aktaran Jose Mourinho, "9 puanın yeterli olması için pek çok kombinasyona bağlı oluyoruz. 10 puan yeterli olabilir. 11-12 puan kesinlikle yeterli olur." ifadelerini kullandı.