Fenerbahçe, kalesini yine gole kapatamadı

İHA

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi.

Sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig'de 7 kez kalesini gole kapatırken, Avrupa kupalarında bu başarıyı sağlayamadı.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA TÜM MAÇLARDA GOL YEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugano ve Lille ile oynadığı ikişer maçın yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 maçın tamamında gol yedi.

Bu karşılaşmaların tamamında kalede Dominik Livakovic yer alırken, bu maçlarda kalesinde en az 1 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ RAKİBİ LYON

Jose Mourinho'nun öğrencileri Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 23 Ocak Perşembe günü Lyon ile evinde oynayacak.

Fenerbahçe, bu organizasyonda rakip filelere 7 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.