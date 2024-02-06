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Fenerbahçe, Konferans Ligi kadrosunda güncellemeye gitti

Fenerbahçe, Konferans Ligi kadrosunda güncellemeye gitti Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edeceği kadroyu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertli takımda yeni transferler Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü kadroda yer aldı. Miguel Crespo, Umut Nayir ve Serdar Aziz ise kadroya eklenmedi.