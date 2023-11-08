Fenerbahçe, Ludogorets maçı için Bulgaristan'a gitti UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında yarın Bulgaristan'ın Ludogorets ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Razgrad şehrine geldi.

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AA & Ensonhaber

İsmail Kartal yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta mücadelesinde Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla karşı karşıya gelecek.

9 Kasım Perşembe gecesi 23.00'te başlayacak maç öncesinde sarı-lacivertliler, Razgrad şehrine hareket etti.

Taraftarlar karşıladı

İstanbul'dan kalkan özel uçakla Bulgaristan'ın Varna şehrine inen sarı-lacivertliler, daha sonra kara yoluyla Razgrad'a ulaştı.

Yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından konaklayacakları otele gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar ve basın mensupları karşıladı.