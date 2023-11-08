AA & Ensonhaber
İsmail Kartal yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta mücadelesinde Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla karşı karşıya gelecek.
9 Kasım Perşembe gecesi 23.00'te başlayacak maç öncesinde sarı-lacivertliler, Razgrad şehrine hareket etti.
Taraftarlar karşıladı
İstanbul'dan kalkan özel uçakla Bulgaristan'ın Varna şehrine inen sarı-lacivertliler, daha sonra kara yoluyla Razgrad'a ulaştı.
Yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından konaklayacakları otele gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar ve basın mensupları karşıladı.
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