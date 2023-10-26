Fenerbahçe, Ludogorets'i üç golle geçti Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 3-1 mağlup ederek namağlup liderliğine devam etti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu oynanan üçüncü hafta maçlarıyla devam etti.

H Grubu’nda İsmail Kartal’ın ekibi temsilcimiz Fenerbahçe ile Georgi Dermendzhiev yönetimindeki Bulgaristan takımı Ludogorets, İspanyol hakem Guillermo Cuadra’nın düdük çaldığı maçta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Batshuayi ilk yarıda sahneye çıktı

Fenerbahçe ilk yarıda aradığı golü 42. dakikada Batshuayi ile buldu ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Zajc, galibiyeti getirdi

İkinci yarıya da iyi başlayan sarı-lacivertliler, 52'de Miha Zajc ile farkı ikiye çıkardı.

65. dakikada Becao'nun kendi kalesine attığı golle konuk ekip tek sayısını bulurken Fenerbahçe, 90+3'te Miha Zajc ile skoru 3-1'e taşıdı.

Fenerbahçe, liderliğe devam etti

Gruptaki 3 maçını da kazanan sarı-lacivertliler puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Ludogorets ise 3 puanda kaldı.

Gruptaki bir sonraki maçta iki takım 9 Kasım'da Huvepharma Stadyumu'nda karşılaşacak.

Canlı Skor

Maç sonucu: Fenerbahçe 3-1 Ludogorets

90+2' Sol kanatta Cengiz'n pasında topla buluşan Szymanski çalımını attı ve ceza sahası dışındaki Zajc'a pasını verdi. Zajc'da düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

90+2’ Goool… Fenerbahçe 3-1 Ludogorets (Zajc)

90' Ludogorets'de bir oyuncu değişikliği daha sakatlanan Noah Sonko Sundberg yerine Kwadwo Duah girdi.

90' Ludogorets'te oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Bernard Tekpetey giren oyuncu Mounir Chouiar.

90' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Kent giren oyuncu Cengiz Ünder.

89' Bernard Tekpetey çok uzaklardan kaleyi yokladı ancak İrfan Can topu kurtarmayı başardı.

87' Fenerbahçe atağa çıkarken hakem oyunu durdurdu. Crespo'nun topu elle kontrol ettiğini söyledi.

85' Ludogorets'te oyuncu değişikliği çıkan oyunu Claude Goncalves giren oyuncu Dominik Yankov.

83' Kullanılan köşe vuruşunda Olivier Verdon'un şutu yandan auta çıktı.

82' Ludogorets gole çok yaklaştı bir anda topla beraber hızlanan Bernard Tekpetey ceza sahası içine girdi ve vuruşunu yaptı ancak İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.

80' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Batshuayi giren oyuncu Umut Nayir.

79' Miguel Crespo rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

76' Ludogorets sol kanattan gelmek istedi ancak Jakub Piotrowski topu kontrol edemedi ve top taca çıktı.

75' Jakub Piotrowski, Crespo'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

74' Ludogorets sağ kanattan gelmek istedi ancak Aslak Fonn Witry'nin ortası doğrudan İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

72' Ludogorets'te iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Caio ve Rwan Seco giren oyuncular Kwadwo Duah ve Todor Nedelev.

71' Bernard Tekpetey kazanılan köşe vuruşunda doğrudan kaleyi yokladı ancak top barajdan sekip kornere çıktı.

65' Kullanılan köşe vuruşunda Pedrinho'nun vuruşunda Becao topu uzaklaştırmak istedi ancak top ağlara gitti.

65’ Gol… Fenerbahçe 2-1 Ludogorets (Becao) (Kk)

64' Ludogorets sol kanattan etkili geldi ancak Pedrinho'nun ortası Ferdi'ye çarptı ve kornere çıktı.

62' Fenerbahçe'de 3 oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Dusan Tadic, Fred ve Bright Osayi-Samuel giren oyuncular Szymanski, Ferdi ve İrfan Can Kahveci.

58' Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak Becao'nun uzun pası doğrudan auta çıktı.

56' Becao, Rwan Seco'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

54' Ludogorets sol kanattan geldi ancak Caio'nun vuruşu kaleci İrfan Can'da kaldı.

52' Oosterwolde'nin sol kanattan çevirdiği topta Batshuayi topa vuramadı ancak savunmadan seken top Zajc'ın önünde kaldı ve vuruşunda topu ağlara yolladı.

52’ Goool… Fenerbahçe 2-0 Ludogorets (Zajc)

51' Bernard Tekpetey sol kanattan geldi ve şutunu çekti ancak vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.

50' Djiku, Bernard Tekpetey'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

49' Fenerbahçe gole yaklaştı. Zajc'ın kullandığı serbest vuruşta Crespo'nun kafa vuruşu kaleci Simon Sluga'da kaldı.

48' Bernard Tekpetey, Oosterwolde'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Ludogorets

45' Bu seferde Crespo uzun topta Batshuayi'yi topla buluşturmak istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

45' Fred uzun pas ile Michy Batshuayi'yi topla buluşturmak istedi ancak top doğrudan kaleci Simon Sluga'ya gitti.

44' Ludogorets'te, Pedrinho hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gördü.

41' Fred'in getirdiği topta savunmadan seken top Michy Batshuayi'nin önüne düştü. Michy Batshuayi'de düzgün bir vuruşla Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

41’ Goool… Fenerbahçe 1-0 Ludogorets (Batshuayi)

39' Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi ancak Oosterwolde'nin ortasında Batshuayi'nin kafa vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

38' Ludogorets uzun topla çıkmak istedi ancak uzun topta İrfan Can çıktı ve topun kontrolünü sağladı.

37' Fenerbahçe çok etkili geldi. Sağ kanattan topla buluşan Osayi'nin ortasında Tadic'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

31' Ludogorets sağ kanattan gelmek istedi ancak Claude Goncalves topun kontrolünü sağlayamadı. Fenerbahçe taç atışı kullanacak.

30' Jakub Piotrowski çok uzaklardan şansını denedi ancak top farklı şekilde auta çıktı.

28' Fred kazanılan serbest vuruşu kullandı ancak ortası çok farklı şekilde auta gitti.

27' Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak Kent yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

25' Fenerbahçe kontra atağa çıktı ancak Tadic'in final pası Michy Batshuayi ile buluşmadı savunma uzaklaştırdı.

20' Hava topu mücadelesinde Miguel Crespo ve Bernard Tekpetey yerde kaldı iki oyuncu içinde sağlık ekipleri sahaya girdi.

19' Hava topu mücadelesinde Crespo yerde kaldı hakem serbest vuruşu verdi.

15' Fenerbahçe sol kanattan etkili gelmek istedi ancak Tadic'in pası Kent ile buluşmadan önce savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

14' Fenerbahçe sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak Tadic'in pası Osayi ile buluşmadı ve doğrudan auta çıktı.

13' Fenerbahçe sol kanattan hızlı geldi ancak Ryan Kent'in ortası kaleci Simon Sluga'da kaldı.

10' Fenerbahçe sol kanattan hızlı geldi ancak Olivier Verdon son anda müdahale etti ve topu uzaklaştırdı.

9' Fenerbahçe kazandığı köşe vuruşunu hızlı kullandı. Tadic gelen ortaya kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

7' Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak Jakub Piotrowski eliyle müdahale etti. Hakem serbest vuruşu verdi.

6' Ludogorets çok etkili geldi. Sol kanattan gelen Rwan Seco'nun şutunda İrfann Can topu kornere çeldi.

5' Ludogorets serbest vuruşta etkili geldi ancak Jakub Piotrowski'nin vuruşu yandan auta çıktı.

3' Ludogorets sol kanattan gelmek istedi ancak Osayi rakibine faul yaptı.

1' Maç başladı.