Fenerbahçe - Lyon maçına İtalyan hakem

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7. hafta maçında 23 Ocak Perşembe günü Fransız ekibi Olimpik Lyon'u konuk edeceği karşılaşmayı, İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti üstlenecek. Ayrıca, karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak İtalya Futbol Federasyonu'ndan Matteo Marchetti görev alacak.

VAR'DA GÖREV ALACAK İSİMLER

Maçta VAR koltuğunda Paolo Mazzoleni, AVAR'da ise Daniele Doveri yer alacak.