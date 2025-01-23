Fenerbahçe - Lyon - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: FENERBAHÇE 0-0 LYON

8' Szymanski'nin orta alandan rakip kaleye hareketlenen Tadic'e gönderdiği uzun topta yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

7' Fenerbahçe, rakip yarı alanın solundan üst üste taç atışları kulllandı.

6' Abner, orta sahanın solunda Osayi Samuel'e faul yaptı. Temsilcimiz, serbest vuruş kullanacak.

4' İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşu ceza sahasında Tolisso karşıladı. Orta alandan Fenerbahçe yarı alanına topu sürmek isteyen Cherki, Fred'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Lyon, serbest vuruş kullanacak.

3' Fred, rakip ceza sahasının sağında Abner'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

2' Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde En Nesyri, penaltı noktasından kaleyi yokladı. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. Fenerbahçe, bu kez sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Tadic, orta alandan topu sol kanatta bulunan Szymanski'ye aktardı. Szymanski'nin ceza sahasına açtığı ortada savunmada Niakhate, araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransa temsilcisi Lyon ile taraftarının önünde karşılaşıyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan ve saat 20.45'te başlayan müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza yönetiyor.

Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapıyor. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Osayi Samuel, Fred, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri

Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner, Tolisso, Matić, Benrahma, Cherki, Fofana, Mikautadze