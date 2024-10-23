Fenerbahçe, Manchester United karşılaşmasına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 22.00'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Manchester United ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİ
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ilk olarak ısınma hareketleriyle başladı.
İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra 5'e 2 pas çalışmasına geçildi.
Kaleciler Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat, kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı.
İKİ İSİM İDMANA KATILMADI
Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, antrenmana katılmazken tedavileri sürüyor.
MAÇIN TAKTİĞİ ÜZERİNDE DURULDU
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester United maçının taktiği üzerinde duruldu.
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