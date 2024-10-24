Fenerbahçe, Manchester United'la berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetmendeki temsilcimiz Fenerbahçe ile Erik ten Hag’ın çalıştırdığı İngiliz ekibi Manchester United, Fransız hakem Clement Turpin’in düdük çaldığı müsabakada Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, sahasında rakibi ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
KAZANAN ÇIKMADI
Manchester United, 15. dakikada Christian Eriksen ile öne geçti. Fenerbahçe, 49. dakikada Youssef En-Nesyri ile eşitliği buldu.
Fenerbahçe, mücadelede Dusan Tadic ve En-Nesyri ile net fırsatlardan yararlanamadı.
MOURINHO KIRMIZI GÖRDÜ
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, penaltı itirazlarının ardından 59. dakikada kırmızı kart gördü.
FENERBAHÇE, PUANINI 5 YAPTI
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 5, Manchester United 3 puana yükseldi.
FENERBAHÇE, BODRUM FK'YI KONUK EDECEK
Fenerbahçe, hafta sonunda ligde Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler bir sonraki UEFA Avrupa Ligi maç haftasında ise AZ Alkmaar deplasmanına gidecek.
Manchester United, hafta sonunda ligde West Ham United ile deplasmanda karşılaşacak.
Erik ten Hag'ın ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde ise bir sonraki maçta sahasında PAOK'u ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış