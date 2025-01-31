Fenerbahçe, Midtjylland ile berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi’nde 8. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşandı.
Thomas Thomasberg’in çalıştırdığı Danimarka ekibi Midtjylland ile Jose Mourinho yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe, Portekizli hakem Luis Godinho’nun düdük çaldığı müsabakada MCH Arena’da karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE, İLK 24'E KALDI
Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı ve Avrupa Ligi'nde ilk 24'e kalmayı başardı.
MUHTEMEL RAKİPLER
Fenerbahçe son 16 play-off turunda bugün çekilecek kura sonucu Bodo/Glimt veya Anderlecht'le eşleşecek.
FENERBAHÇE, DEPLASMANDA 1 PUAN ALDI
Karşılaşmanın ilk golü 27. dakikada Daio'dan geldi ve Midtjylland öne geçti. Fenerbahçe bu gole 39. dakikada En-Nesyri ile cevap verdi.
Temsilcimizin üstünlük sayısını ise 47. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Son dakikalarda baskısını artıran Midtjylland, 86. dakikada Andreaen'le beraberlik golünü buldu.
2-2'lik beraberlikle Fenerbahçe 10, Midtjylland ise 11 puana yükseldi.
PLAY-OFF TURU MAÇLARI 13-20 ŞUBAT'TA
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play off turunda kuralar TSİ 15.00' ten itibaren çekilecek.
Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.
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