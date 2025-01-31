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Fenerbahçe, Midtjylland ile berabere kaldı

Fenerbahçe, Midtjylland ile berabere kaldı Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta maçında deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, beraberliğe rağmen ilk 24 takım arasına kaldı.