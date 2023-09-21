Fenerbahçe - Nordsjaelland maçının ilk 11'leri UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı konuk ediyor.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabaka EXXEN platformunda canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Macar hakem Gergo Bogar yönetecek. Bogar'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai yapacak. Karşılaşmada Ferenc Karako ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Crespo, Kent, Mert Hakan, King, Batshuayi

Nordsjaelland: Hansen, Villadsen, Kian Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Dorgeles, Osman, Schjelderup, Ingvartsen