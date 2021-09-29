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    Fenerbahçe Olimpiakos maçına hazır

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, evinde Olimpiakos'u ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 09:36
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    Fenerbahçe Olimpiakos maçına hazır

    Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, Avrupa arenasında da yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Yunan temsilcisi Olimpiakos'u ağırlayacak.

    Vitor Pereira yönetiimindeki Fenerbahçe, Olimpiakos engelini de aşıp grupta namağlup ilerlemek istiyor.

    Fenerbahçe Olimpiakos maçına hazır #1

    SAKATLAR İYİLEŞTİ

    Geçtiğimiz haftalarda sakatlığı bulunan Sosa, Nazım Sangare, Tisserand, İrfan Can, Zajc ve Serdar Aziz, Olimpiakos maçında forma giyebilecek.

    3'lü savumayla çıkması beklenen Pereira'nın iyileşen oyunculardan bazılarını da ilk 11'e koyması bekleniyor.

    Fenerbahçe Olimpiakos maçına hazır #2

    FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

    Fenerbahçe: Altay, Kim-Min Jae, Novak, Szalai, Mert Hakan, Rossi, Berisha, Ferdi, Gustavo, Muhammed, Valencia

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