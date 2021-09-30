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Fenerbahçe-Olympiakos - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 19:42
- Güncelleme : 30.09.2021 - 20:53
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48' Rossi'nin sol çaprazdan ceza sahasına kestiği topa Valencia dokundu. Seken topa Novak hamle yaptı ancak top kaleci Vaclik'te kaldı.
46' Rossi'nin sol çaprazdan ceza sahasına kestiği topa Valencia dokundu. Seken topa Novak hamle yaptı ancak top kaleci Vaclik'te kaldı.
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-1 Olympiakos
41' Hava topu mücadelesi sonrasında Valencia ile Cisse arasında gerginlik yaşandı.
36' Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Mady Camara'nın şutu farklı şekilde auta gitti.
34' Masouras'ın sağ kanattan yerden ceza sahasına çevirdiği topa Mady Camara gelişine bir vuruş yaptı. Altay gole izin vermedi.
30' Szalai'nin sol kanattan ortasında kaleye yönlen topu Vaclik kontrol etti.
23' Mert Hakan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Onyekuru topu ön direkte karşıladı.
20' Masouras'ın sol kanattan yaptığı ortada Pelkas'tan seken topu Altay kontrol etti.
13' Sol kanattan Valencia'nın arka direğe doğru yaptığı ortada top kaleci Vaclik'te kaldı.
12' Valencia sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına sokulmak istedi. Ayağından açılan topu Mady Camara uzaklaştırdı.
8' Valencia sol kanatta topla buluşup iki rakibinden sıyrılarak ceza sahasına sokuldu. Dar açıdan vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.
6' Gol... Fenerbahçe 0-1 Olympiakos (Soares)
2' Sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına doğru sokulan Ferdi'nin şutunda top uzak direğin yanından dışarıya gitti.
1' Maç başladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlıyor.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadele saat 19.45'te başladı. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Valencia, Pelkas
Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Soares