Fenerbahçe, Olympiakos karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller Temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'a 3-2 mağlup olduğu maçın rövanşında, rakibini iki farklı skorla yenmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını yarı finale yazdıracak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Olympiakos ile karşılaştı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Georgios Karaiskakis stadyumunda oynanan karşılaşmayı Olympiakos 3-2 kazandı.

Fenerbahçe, maçtan mağlup ayrıldı

İlk yarıda açılışı 8. dakikada Kostas Fortounis yaptı ve Olympiakos taraftarı önünde 1-0 öne geçti. İkinci gol ise 32. dakikada ilk golü atan Fortounis asistinde Jovetic'ten geldi. Golden sonra Fenerbahçe pozisyonlar bulsa da gol çıkmadı ve devreye 2-0'lık Olympiakos üstünlüğü ile girildi.

İkinci yarıda da 57. dakikada Chiquinho ile Olympiakos farkı 3'e çıkardı. Golden sonra ataklarını sıklaştıran sarı lacivertliler 68. dakikada Dusan Tadic'in penaltısıyla farkı 2'ye indirdi.

Gollerden sonra ataklarına devam eden Fenerbahçe 73. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle maçı 3-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda beraberlik için bastırsa da temsilcimiz golü bulamadı ve karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri

Tur şansını rövanş maçına bırakan temsilcimizin yalnızca galibiyete odaklanmış durumda.

Sarı-lacivertli takımın tur atlamak için önünde birkaç senaryo bulunuyor. Öncelikle, rövanş maçında en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor.

Eğer Fenerbahçe 2-0'lık bir skorla galip gelirse, deplasmanda attığı goller avantajıyla tur atlayacak.

Ayrıca, 3-1 veya daha farklı bir skorla kazanması durumunda da bir üst tura yükselecek.

Fakat 3-2'lik bir skorla Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise maç uzatmalara gidecek ve gerekirse penaltılara kalacak.

Rövanş Kadıköy'de

Bu kritik maçın rövanşı 18 Nisan Perşembe akşamı saat 22.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe, turu geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.