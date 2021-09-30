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Fenerbahçe - Olympiakos maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 12:18
- Güncelleme : 30.09.2021 - 12:19
Fenerbahçe, 2. Vitor Pereira dönemine hızlı başladı ve Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.
İlk 7 haftada Başakşehir karşılaşması dışında maçlarda iyi bir oyun sergileyen Kanarya, bugün UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçına çıkacak.
Sahasında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertli ekip, bu maçı kayıpsız atlatmak istiyor.
Fenerbahçe taraftarı karşısında 3 puanı hedeflerken, maçı izleyecek olanlar ise muhtemel 11'leri araştırıyor.
Futbolseverler, "Fenerbahçe - Olympiakos maçı ilk 11'ler belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI İLK 11'LER
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
- Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Rossi, Valencia
- Olympiakos: Vaclik, Reabciuk, Pape Cisse, Sokratis, Karbownik, Yann M'Vila, Bouchalkis, Mady Camara, Masouras, Onyekuru, El Arabi