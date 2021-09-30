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Fenerbahçe - Olympiakos maçı ilk 11'ler belli oldu mu?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı ilk 11'ler belli oldu mu?

Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyenler ise "Fenerbahçe - Olympiakos maçı ilk 11'ler belli oldu mu?" sorusunu araştırmaya başladı.