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    Fenerbahçe - Olympiakos maçı ilk 11'ler belli oldu mu?

    Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyenler ise "Fenerbahçe - Olympiakos maçı ilk 11'ler belli oldu mu?" sorusunu araştırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 12:19
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    Fenerbahçe - Olympiakos maçı ilk 11'ler belli oldu mu?

    Fenerbahçe, 2. Vitor Pereira dönemine hızlı başladı ve Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

    İlk 7 haftada Başakşehir karşılaşması dışında maçlarda iyi bir oyun sergileyen Kanarya, bugün UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçına çıkacak.

    Sahasında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertli ekip, bu maçı kayıpsız atlatmak istiyor.

    Fenerbahçe taraftarı karşısında 3 puanı hedeflerken, maçı izleyecek olanlar ise muhtemel 11'leri araştırıyor.

    Futbolseverler, "Fenerbahçe - Olympiakos maçı ilk 11'ler belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar...

    FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI İLK 11'LER

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.

    Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

    • Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Rossi, Valencia
    • Olympiakos: Vaclik, Reabciuk, Pape Cisse, Sokratis, Karbownik, Yann M'Vila, Bouchalkis, Mady Camara, Masouras, Onyekuru, El Arabi

    Fenerbahçe - Olympiakos maçı ilk 11 ler belli oldu mu? #1

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