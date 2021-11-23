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Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 23.11.2021 - 18:23
- Güncelleme : 23.11.2021 - 18:37
Son zamanlarda Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, Galatasaray derbisi ile moral oldu.
Galatasaray'ı 52 bin taraftarının önünde 2-1 ile geçen Fenerbahçe'de bayram havası esiyor.
Futbolcular, taraftar ve yönetimi sevindiren bu galibiyet sonrası gözleri, UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi.
UEFA Avrupa Ligi'nden elenmek istemeyen ve yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Olympiakos ile karşılaşacak.
Bu heyecanlı geçecek olan maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini soruyor.
Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KAANLDA?
Olympiakos-Fenerbahçe maçı 25 Kasım Perşembe günü saat 23.00'da Karaiskakis Stadı'nda oynanacak. Mücadele, Exxen'den canlı yayınlanacak.
AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU :
- 1- Eintracht Frankfurt / 10 puan
- 2- Olympiakos / 6 puan
- 3- Fenerbahçe / 5 puan
- 4- Royal Antwerp / 1 puan