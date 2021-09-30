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Fenerbahçe-Olympiakos maçının ilk 11'leri
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'u ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 18:24
- Güncelleme : 30.09.2021 - 18:28
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Valencia, Pelkas
Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Soares