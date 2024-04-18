Fenerbahçe - Olympiakos maçının ilk 11'leri Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Olympiakos'u konuk edecek.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Müsabakayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.

Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Dzeko

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, David Carmo, Ortega, Chiquinho, Hezze, Podence, Jovetic, Fortounis, El Kaabi