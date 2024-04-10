Fenerbahçe, Olympiakos maçının kamp kadrosunu açıkladı Temsilcimi Fenerbahçe'nin Yunan ekibi Olympiakos'la deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçının kamp kadrosu belli oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk mücadelesinde Jose Mendilibar yönetimindeki Yunan ekibi Olympiakos ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 11 Nisan Perşembe akşamı saat 19.45'te başlayacak.

Maçı İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.

Bu kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerin Olympiakos kafilesi belli oldu.

Fenerbahçe'de 3 futbolcu kadroda yok

Fenerbahçe'de Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Alexander Djiku, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

Sakatlıklarını atlatan Fred, Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek ise kafilede yer aldı.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Muhammet Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai.

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