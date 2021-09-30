Fenerbahçe-Olympiakos maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'u ağırlıyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.



Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.



Sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi Süper Lig'de Hatay deplasmanından galip ayrılarak haftayı lider kapatmış ve moral depolamıştı.



Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan ve oynadığı futbolla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor.



Konuk Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.,

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Rossi, Valencia



Olympiakos: Vaclik, Reabciuk, Pape Cisse, Sokratis, Karbownik, Yann M'Vila, Bouchalkis, Mady Camara, Masouras, Onyekuru, El Arabi

