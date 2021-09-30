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Fenerbahçe-Olympiakos maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 09:06
- Güncelleme : 30.09.2021 - 09:35
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi Süper Lig'de Hatay deplasmanından galip ayrılarak haftayı lider kapatmış ve moral depolamıştı.
Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan ve oynadığı futbolla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor.
Konuk Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.,
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Rossi, Valencia
Olympiakos: Vaclik, Reabciuk, Pape Cisse, Sokratis, Karbownik, Yann M'Vila, Bouchalkis, Mady Camara, Masouras, Onyekuru, El Arabi