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    Fenerbahçe, Olympiakos'a deplasmanda mağlup oldu

    Fenerbahçe, Olympiakos'a deplasmanda mağlup oldu

    Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 00:50
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 01:12
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    UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maç haftasında Yunan ekibi Olympiakos ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

    Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

    Fenerbahçe, Olympiakos a deplasmanda mağlup oldu #1

    İYİ BAŞLAMIŞTIK...

    Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısında çok etkili olurken 18'de İrfan Can Kahveci'nin şutu direkten auta gitti. 20 ve 40. dakikalarda ise Mergim Berisha gole çok yaklaştı.

    Fenerbahçe, Olympiakos a deplasmanda mağlup oldu #2

    SON SANİYEDE YIKILDIK

    Olympiakos'a galibiyeti getiren golü ise 90. dakikada Tiquinho Soares attı.

    Fenerbahçe, Olympiakos a deplasmanda mağlup oldu #3

    FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDEN ELENDİ

    Bu skorun ardından Fenerbahçe grupta 5 puanda kaldı, Olympiakos ise 9 puana yükseldi. Fenerbahçe'nin yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı kalmadı.

    YOLA KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDİLECEK

    Sarı-lacivertli ekip Royal Antwerp'in Frankfurt ile 2-2 berabere kalmasının ardından yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

    Fenerbahçe, Olympiakos a deplasmanda mağlup oldu #4

    SONRAKİ MAÇ

    Fenerbahçe, gruptaki son maçında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Olympiakos ise Antwerp deplasmanına gidecek.

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