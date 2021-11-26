Fenerbahçe, Olympiakos'a deplasmanda mağlup oldu

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maç haftasında Yunan ekibi Olympiakos ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.





İYİ BAŞLAMIŞTIK...

Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısında çok etkili olurken 18'de İrfan Can Kahveci'nin şutu direkten auta gitti. 20 ve 40. dakikalarda ise Mergim Berisha gole çok yaklaştı.





SON SANİYEDE YIKILDIK

Olympiakos'a galibiyeti getiren golü ise 90. dakikada Tiquinho Soares attı.





FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDEN ELENDİ

Bu skorun ardından Fenerbahçe grupta 5 puanda kaldı, Olympiakos ise 9 puana yükseldi. Fenerbahçe'nin yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı kalmadı.

YOLA KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDİLECEK

Sarı-lacivertli ekip Royal Antwerp'in Frankfurt ile 2-2 berabere kalmasının ardından yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.





SONRAKİ MAÇ

Fenerbahçe, gruptaki son maçında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Olympiakos ise Antwerp deplasmanına gidecek.