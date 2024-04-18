Fenerbahçe penaltı bekledi! Alman hakem devam dedi

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçında temsilcimiz Fenerbahçe, 3-2 yenildiği maçın rövanşında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk etti.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan tur mücadelesinin ilk yarısının son anları tartışmalı bir pozisyona sahne oldu.
Sarı-lacivertli temsilcimiz, dakikalar 45+2'yi gösterdiğinde Sebastian Szymanski'nin Santiago Hezze'nin müdahalesi sonrasında yerde kalmasıyla penaltı bekledi.
Oyun devam etti
Fenerbahçeli futbolcular, bu anın ardından penaltı itirazında bulundu.
Hakem Tobias Stieler bir müddet VAR hakemi Christian Dingert'a konuştu ve oyunu devam ettirdi.
Oyunun devam etmesi sonrası tribünde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, büyük bir tepki gösterdi.
(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)
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