Fenerbahçe penaltı bekledi! Alman hakem devam dedi Fenerbahçe, Olympiakos'u ağırladığı Konferans Ligi maçının ilk yarısında Sebastian Szymanski'nin yerde kalmasıyla penaltı bekledi. Hakem ise bir süre VAR'ı dinledikten sonra oyunu sürdürdü.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçında temsilcimiz Fenerbahçe, 3-2 yenildiği maçın rövanşında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan tur mücadelesinin ilk yarısının son anları tartışmalı bir pozisyona sahne oldu.

Sarı-lacivertli temsilcimiz, dakikalar 45+2'yi gösterdiğinde Sebastian Szymanski'nin Santiago Hezze'nin müdahalesi sonrasında yerde kalmasıyla penaltı bekledi.

Oyun devam etti

Fenerbahçeli futbolcular, bu anın ardından penaltı itirazında bulundu.

Hakem Tobias Stieler bir müddet VAR hakemi Christian Dingert'a konuştu ve oyunu devam ettirdi.

Oyunun devam etmesi sonrası tribünde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, büyük bir tepki gösterdi.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)