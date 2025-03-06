Fenerbahçe - Rangers maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda ve saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera yapacak. Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırlayacağı rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak.

Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Çağlar, Yusuf, Skriniar, Kostic, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Pröpper, Jefté, Rıdvan, Raskin, Barron, Diomande, Cerny, Dessers