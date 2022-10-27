Fenerbahçe - Rennes - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki beşinci maçında Fransız ekibi Rennes ile evinde karşı karşıya geliyor.

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52' Rennes'de kaleci Steve Mandanda sakatlandı ve oyundan çıktı. Doğan Alemdar oyunda.

51' Crespo'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Osayi, içeriye iyi kesti. Valencia'dan önce savunma araya girdi.

49' Enner Valencia sağdan tek başına hızla ceza sahasına girmek istedi ama Adrien Truffert izin vermedi.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-3 Rennes

45' Pedro'nun ceza sahasına gönderdiği topu Crespo çaprazda tamamlamak istedi ama Mandanda gole izin vermedi.

42’ Goool… Fenerbahçe 1-3 Rennes (Valencia)

38' Soldan Lincoln'ün ortasını Serdar kale önüne indirdi. Savunmaya çarpan top kaleci Mandanda'da kaldı.

34' Soldan kazanılan serbest vuruşunda Lovro Majer topu doğrudan kaleye gönderdi. Altay zorlanmadı.

30’ Gol… Fenerbahçe 0-3 Rennes (Gouri)

28' Fenerbahçe'de İrfan Can, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

25' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Osayi Samuel iki kişiden sıyrılıp sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

24' İrfan Can'ın uzak direğe gönderdiği topu Gustavo indirmek istedi ama top dışarda, aut.

20' Serdar Aziz'in ortasını kaleci Mandanda tokatladı. Arkaya açılan topu Lincoln çevirdi. Valencia'nın vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.

16’ Gol… Fenerbahçe 0-2 Rennes (Terrier)

15' Sağdan Valencia'nın ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte Pedro kafayı vurdu ama bu top yandan auta gitti.

13' İrfan Can'ın ceza sahası dışından yaptığı sert şut az farkla yandan auta gitti.

12' Lovro Majer'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

10' Maalesef top ağlarımızda. Lovro Majer'in golüyle fark 2'ye çıktı.

9' Sağdan İrfan Can'ın ceza sahasına yaptığı ortayı kaleci Mandanda uzaklaştırdı.

8' Sağdan Pedro, ceza sahasına girdi ve yerden çevirdi. Savunma son anda araya girdi.

5' Orta alanda kaptırdığımız topu soldan Martin Terrier içeriye çevirdi. Kale önünde Amine Gouiri düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

5’ Gol… Fenerbahçe 0-1 Rennes (Gouri)

4' Fenerbahçe'de Willian Arao, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

1' Maç başladı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımını ağırlıyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan ve saat 19.45'te başlayan müsabakayı, Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simovic yönetiyor.

Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapıyor. Fenerbahçe-Rennes mücadelesi Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Henrique, Serdar Aziz, Osayi, Arao, Crespo, Lincoln, Valencia, İrfan Can, Joao Pedro

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouri, Majer