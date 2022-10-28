Fenerbahçe - Rennes maçı Avrupa basınında

Fenerbahçe'nin 3-0'dan geri döndüğü 3-3'lük Rennes maçı Avrupa basınında da kendisine oldukça yer buldu. Fransızlar, skoru koruyamayan Rennes'e büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde Rennes karşısında 3-0'dan 3-3'e getirdiği maç Avrupa'da gündem oldu.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si özellikle Fransız basınını şaşkınlığa uğratırken Avrupa'nın diğer ülkeleri de sarı-lacivertlilere övgüler yağdırdı.

Fransız basını şoke oldu

Maxi Foot isimli Fransız internet sitesi, "Rennes her şeyi berbat etti! Fransa'daki 2-2 biten maçın rövanşında İstanbul'da 3-0 öne geçen Stade Rennais, harika bir fırsatı harcadı ve maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı." ifadelerine yer verdi.

SRO isimli bir başka internet sitesi de "30 dakikada 3 gol boşa gitti! Gruptaki final maçı niteliğindeki İstanbul'daki karşılaşmada Rennes 3-0 öne geçti, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamayınca mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı." diyerek okurlarına çılgın maçı duyurdu.

L'Equipe ise, "Rennes kendini sabote etti! Avrupa Ligi grubundaki en kritik maçına çıkan Rennes, 3-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe'yle 3-3 berabere kaldı." şeklinde habere yer verdi.

"Rennes avantajı harcadı"

İşte Avrupa'nın çeşitli gazetelerinde yer alan maçla ilgili yazılar...

"Rennes, Türkiye'de 3-0'lık avantajı harcadı! Atak oynayan ve 30 dakikada 3-0'ı bulan Rennes, İstanbul'da Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamayınca maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı." (Foot01)

"Çılgın maç"

"İstanbul'da çılgın maç! Avrup Ligi B Grubu 5. maçında 3-0'lık fark yakalayan Rennes, maçın son anlarında gelen golle 3-3'lük beraberliğe razı oldu." (Franceinfo)

"Zajc'tan enfes gol"

"Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Türkiye deplasmanına giden Rennes, 3-0'lık avantajı geri çevirdi! Fenerbahçe ilk golden sonra uyandı, Zajc'ın enfes frikik golüyle geri dönüşe umutlandı, son dakikalarda gelen golle skor 3-3'e geldi." (Footmercato)

"Fırsatı kaçırdı"

"Rennes büyük fırsat kaçırdı! Maçın ilk yarısında 3-0'lık avantajı yakalayan Rennes rakibinin harika geri dönüşünü durduramadı ve maç 3-3 sona erdi." (BUT)

"Kendi ayaklarına sıktılar"

"Rennes'de büyük pişmanlık! Kendi ayaklarına sıktılar... İlk yarıda Fenerbahçe karşısında 3-0'ı bulan Rennes ikinci yarının sonlarında sahadan silindi." (Eurosport)

"Sansasyonel geri dönüş"

"Rennes büyük avantajı ziyan etti! 3-0 geriye düşen Fenerbahçe'nin sansasyonel geri dönüşü sonrası skor 3-3'e geldi. Rennes için liderlik umutları son maça kaldı." (Tuttomercato)

"Geri dönüşe engel olamadılar"

"Rennes Türkiye'de şaşkına döndü! Gruptaki 5. maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Stade Rennais, 3-0'ı yakaladı ancak facia gibi geçen ikinci yarıda rakibinin geri dönüşüne engel olamayınca maç 3-3 sona erdi." (Foot National)

"Soğuk duş"

"Rennes'e soğuk duş! Çılgınca bir ilk yarı sonrası Fenerbahçe'yi saf dışı bırakabilecek olan Rennes, son 10 dakikada yediği 2 golle grup liderliği umutlarına veda etti." (Foot11)