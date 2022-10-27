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Fenerbahçe - Rennes maçının ilk 11'leri
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki beşinci maçında Fransız ekibi Rennes ile evinde karşı karşıya gelecek.
- 27.10.2022 - 18:34
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımını ağırlayacak.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı, Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simovic yönetecek.
Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Fenerbahçe-Rennes mücadelesi Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Henrique, Serdar Aziz, Osayi, Arao, Crespo, Lincoln, Valencia, İrfan Can, Joao Pedro
Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouri, Majer