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Fenerbahçe - Royal Antwerp - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 19:40
- Güncelleme : 21.10.2021 - 20:33
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İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 2-1 Royal Antwerp
45' Goooooooooooool... Fenerbahçe 2-1 Royal Antwerp (Valencia)
44' Fenerbahçe penaltı kazandı.
36' Valencia penaltıyı kaçırdı.
35' Hakem VAR'dan gelen uyarıyla Fenerbahçe lehine penaltı verdi.
24' Valencia'nın sol çaprazdan çektiği şutta De Laet'ten seken top az farkla yandan dışarıya gitti.
20' Goooooooool... Fenerbahçe 1-1 Royal Antwerp (Valencia)
16' Ferdi'nin sol kanattan ortasında Valencia'dan önce De Laet araya girdi.
13' Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel ceza sahasına doğru sokulup şutunu çekti. Yakın direk dibine doğru gelen topu kaleci Butez kontrol etti.
9' Fischer'ın sol çaprazdan şutunda Altay topu iki hamlede kontrol etti.
2' Gol... Fenerbahçe 0-1 Royal Antwerp (Samatta)
1' Maç başladı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 19.45'te başladı. Rus hakem Sergei Ivanov'un yönettiği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi, Ferdi, Mesut, Valencia, Berisha
Royal Antwerp: Butez, De Laet, Bataille, Almeida, Verstraete, Yussuf, Vines, Fischer, Gerkens, Samatta, Frey