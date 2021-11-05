Fenerbahçe, Royal Antwerp deplasmanından 3 puanla döndü

Avrupa Ligi D Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika takımı Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti. Gollerimiz Mert Hakan, Meyer ve Berisha'dan geldi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Belçika ekibi Royal Antwerp ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bosuilstadion'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Mert Hakan Yandaş, 16. dakikada Max Meyer ve 29. dakikada Mergim Berisha kaydetti. Max Meyer'in golünde asisti yapan Berisha, maçın yıldızı oldu.





Avrupa'da 6 maç sonra deplasmanda kazanan Fenerbahçe, puanını 5'e yükseltti. Avrupa'da oynadığı son 5 maçta mağlup olan Antwerp ise 1 puanda kaldı.



Fenerbahçe, gruptaki bir sonraki maçında Olympiakos ile kritik bir maça çıkacak. Antwerp ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.