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Fenerbahçe - Royal Antwerp maçının ilk 11'leri
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 18:22
- Güncelleme : 21.10.2021 - 18:38
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov'un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi, Ferdi, Mesut, Valencia, Berisha
Royal Antwerp: Butez, De Laet, Bataille, Almeida, Verstraete, Yussuf, Vines, Fischer, Gerkens, Samatta, Frey