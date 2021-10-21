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    Fenerbahçe - Royal Antwerp maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe - Royal Antwerp maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 18:22
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 18:38
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    UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek.

    Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov'un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi, Ferdi, Mesut, Valencia, Berisha

    Royal Antwerp: Butez, De Laet, Bataille, Almeida, Verstraete, Yussuf, Vines, Fischer, Gerkens, Samatta, Frey

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