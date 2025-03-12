Fenerbahçe sahne alıyor! UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş heyecanı

İHA

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak

Bu turda rakiplerini saf dışı bırakmayı başaran takımlar çeyrek finale yükselecek.

İstanbul'da oynanan müsabakada İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe de çeyrek finale çıkabilmek için 3 farklı skorla galibiyet arayacak.

SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI

20.45 Athletic Bilbao - Roma: 1-2

20.45 Lazio - Viktoria Plzen: 2-1

20.45 Eintracht Frankfurt - Ajax: 2-1

20.45 Olympiakos - Bodo/Glimt: 0-3

23.00 Rangers - Fenerbahçe: 3-1

23.00 Lyon - FCSB: 3-1

23.00 Tottenham - AZ Alkmaar: 0-1

23.00 Manchester United - Real Sociedad: 1-1