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    Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 12:14
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    Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Vitor Pereira'nın ardından uzun bir süre teknik direktörsüz kalan Fenerbahçe, yoluna İsmail Kartal ile devam etme kararı aldı.

    İsmail Kartal dönemi başladıktan sonra istediği çıkışı bir türlü yapamayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.

    Buradan elenmek istemeyen ve sonuna kadar gitmek isteyen temsilcimiz, Slavia Prag ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

    Bu kapsamda maçı izlemek isteyenler, "Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

    FENERBAHÇE - SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu mücadelesi kapsamında Slavia Prag ile karşılaşacak. 17 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Exxen ekranlarından canlı izlenebilecek.

    Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

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