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- Fenerbahçe - Slavia Prag maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe - Slavia Prag maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 17.02.2022 - 09:27
- Güncelleme : 17.02.2022 - 09:58
Fenerbahçe, evinde Slavia Prag ile oynayacak. UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda eşleşen iki takım, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor.
İki takım saat 20.45'te (TSİ) karşı karşıya gelecek. Çift maç usulü oynanacak karşılaşmanın rövanş mücadelesi 24 Şubat 2022 tarihinde yapılacak. Karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.
DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALKTI
24 Haziran 2021'de UEFA'nın aldığı karara göre UEFA kulüpler bazındaki turnuvalarda deplasman golünün kaldırıldığı ve çift maçlı eleme sistemi ile oynanan maçlarda 2 maç sonunda atılan gollerin eşit olması durumunda maç uzatmaya gidecek.
MUHTEMEL11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Ozan, Sosa, Mesut, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia
Slavia Prag: Mandous, Bah, Holes, Ousou, Jurasek, Hromada, Sevcik, Lingr, Schranz, Olayinka, Tecl