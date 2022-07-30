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    Fenerbahçe - Slovacko maçının hakemi

    Fenerbahçe'nin Çekya ekibi Slovacko'yu ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçını, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.
    • 30.07.2022 - 09:27
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    Fenerbahçe - Slovacko maçının hakemi

    Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü sahasında Çekya ekibi Slovacko'yu konuk edeceği maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.

    Portekizli hakemler

    Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Pinheiro'nun yardımcılıklarını ise Bruno Alves Jesus ve Luciano António Gomes Maia üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia olacak.

    Fenerbahçe - Slovacko maçının hakemi #1


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