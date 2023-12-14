Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenerek, Michal Gasparik'e cevabı sahada verdi! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek grup aşamasını lider tamamladı. Son 16'ya temsilcimiz maç öncesinde olay sözler söyleyen Slovakya ekibinin teknik direktörü Michal Gasparik'e yanıtı sahada vermiş oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava’yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde goller Ferdi Kadıoğlu, Dusan Tadic ve Edin Dzeko’dan (2) geldi. Bu sonuçla temsilcimiz grubunu lider bitirdi ve son 16'ya kaldı.

Sezona bu organizasyonda 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, H Grubu’nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puanda tamamladı.

Sarı-lacivertliler, 6 maçta rakip filelere 13 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Maçın bu skorla tamamlanmasının ardından ise akıllara Spartak Trnava Teknik Direktörü Michal Gasparik geldi.

Karşılaşma öncesinde olay ifadelerde bulunan Gasparik, sarı-lacivertlilerin tepkisini çekmişti.

"Onların 6 yediği deplasmanda berabere kaldık"

Gasparik, müsabakadan önce yapılan basın toplantısında Fenerbahçe'nin deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 yenildiği maçtan bahsetmişti.

Slovak çalıştırcı, şunları demişti:

Orada 6 gol yediler. Biz aynı deplasmanda 1-1 berabere kaldık. Ama buradaki maç farklı. Seyircileri önünde oynayacaklar. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok.

"Yolumuza bakacağız"

Spartak Trnava Teknik Direktörü Michal Gasparik, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

41 yaşındaki çalıştırıcı yaptığı açıklamada şunları dedi:

Ben bu maçtan sonra hiç üzgün değilim. Çünkü bizim gruba girmemiz büyük başarıydı. Bugün iyi maç çıkaramadık. Fenerbahçe’nin kalitesini biliyoruz o yüzden bu maç böyle bitti. Grupta oynadığımız oyun ve aldığımız puandan memnunuz. Bugün çok defans oynamak istemiyorduk ama Fenerbahçe’nin öyle bir kaliteli oyuncuları var ki çok hızlı oynadılar ve bu maça farklı bitti. Bu bizim oyuncular için iyi bir tecrübe, biz kalitemizi biliyoruz. Dzeko’nun bir aylığı bizim iki yılımız. Kaliteli oyuncuları biliyoruz o yüzden oyuncularıma bir şey söyleyemiyorum. Yolumuza bakacağız.

"Fenerbahçeli futbolcuların tecrübeleri ortaya çıktı"

Genç oyuncuların atmosferden etkilenmesi ile ilgili soruya Gasparik, şu ifadeleri kullandı:

Defans oyuncularım iyi oynadılar, ama Fenerbahçe’nin bekleri iyi oynuyorlardı. İkinci yarıda Fenerbahçe’nin kalecisi çıktı meydana. Çok çabuk gol yedik ve maç böyle bitti. Penaltıdan önce bizim oyuncumuza bir faul vardı ama penaltı doğruydu. Bizim oyuncumuz penaltı yaptırmak zorunda değildi. Onların tecrübeleri ortaya çıktı. Bizim oyuncularımız tecrübelerini kaybettiler.

"Tadic ve Dzeko’nun kalitesi başarıyı getiriyor"

Sarı-lacivertli takımın kalitesine vurgu yapan Gasparik, şu sözleri sarf etti:

Başarısız olduğumuzu düşünmüyorum. Kaç maçtan sonra buraya geldik. Ludogorets ve Fenerbahçe iyi takımlar. İlk defa Slovakya'dan 2 takım gruplara kaldı. İyi tecrübe aldık. Belki biraz daha bir şeyler başarabilirdik. Tadic var, Dzeko var, onların kalitesi başarıyı getiriyor. Oyuncularım iyi bir tecrübe aldı.

Gasparik, Ferdi Kadıoğlu'nun da çok fantastik ve çok kaliteli oyuncu olduğunu söyledi.