Haberler



Avrupa Ligi



Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun kura tepkisi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun kura tepkisi UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'nun kura tepkisi ise sosyal medyada gündem oldu.