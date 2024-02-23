Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun kura tepkisi

Avrupa’nın kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekiminde gruplarını lider bitiren Aston Villa (İngiltere), Club Brugge (Belçika), Fenerbahçe, Fiorentina (İtalya), Lille (Fransa), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), PAOK (Yunanistan), Viktoria Plzen (Çekya) ile play-offlardan gelen Ajax (Hollanda), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Maccabi Haifa (İsrail), Molde (Norveç), Olympiakos (Yunanistan), Servette (İsviçre), Sturm Graz (Avusturya), Union Saint-Gilloise (Belçika) takımları yer aldı.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını deplasmanda, rövanş mücadelesini ise sahasında oynayacak.
Branco kuradan memnun
Fenerbahçe'yi kura çekiminde sportif direktör Mario Branco temsil etti.
46 yaşındaki Portekizli teknik adamı, töreni yerinden takip ederken, ortaya çıkan eşleşme sonrasında Branco'nun yüz ifadesi ekranlara yansıdı.
Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği transferlerde başrolde yer alan Branco'nun Union Saint-Gilloise'in gelmesinin ardından gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.
Mario Branco'nun bu anları ise sosyal medyada gündem yarattı.
Final 29 Mayıs'ta
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu karşılaşmalarında ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanş maçları ise 14 Mart'ta oynanacak.
Turnuvanın final maçı ise 29 Mayıs'ta Atina'daki AEK Arena'da yapılacak.
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