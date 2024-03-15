Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'dan Olympiakos tepkisi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti.
Sarı-lacivertli ekip, yarı finale yükselmesi halinde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.
Fenerbahçe'yi Branco temsil etti
Fenerbahçe'yi bu kura çekiminde ise sportif direktör Mario Branco temsil etti.
46 yaşındaki Portekizli yönetici, töreni yerinden takip ederken Branco'nun eşleşme sonrasında yüz ifadesi ekranlara yansıdı.
Branco'nun tepkisi gündem oldu
Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği transferlerde başrolde yer alan Branco'nun, Olympiakos'un gelmesinin ardından gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.
Mario Branco'nun bu anları ise sosyal medyada gündem yarattı.
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