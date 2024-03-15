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Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'dan Olympiakos tepkisi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'dan Olympiakos tepkisi UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'nun kura tepkisi ise sosyal medyada gündem oldu.