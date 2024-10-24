Fenerbahçe taraftarı, Altay Bayındır'ı alkışlarla karşıladı

Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya geldi.
Bu müsabaka öncesinde ise sarı-lacivertli taraftarlar, Altay Bayındır'ı coşkuyla karşıladı.
ALTAY ALKIŞLANDI
Manchester United forması giyen Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay Bayındır'a karşılaşma öncesi, stadyumda "Evine hoş gedin" anonsu yapıldı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, milli kaleciye çiçek takdim etti.
Altay, daha sonra tribünleri dolaşarak taraftarları selamlarken, sarı-lacivertli taraftarlar da adına tezahürat yaparak alkışlarla karşılık verdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış