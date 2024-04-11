Fenerbahçe taraftarından İsmail Kartal'a rotasyon eleştirisi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Olympiakos'a 3-2'lik skorla yenildiği müsabakanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktör İsmail Kartal'ın rotasyonlu bir kadroyla maça başlamasını eleştirdi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos'a konuk oldu.

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Olympiakos 3-2 kazanırken goller; 8. dakikada Konstantinos Fortounis, 32. dakikada Stevan Jovetic ve 57. dakikada Chiquinho'dan geldi.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin gollerini ise 68. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 74. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti kaydetti.

Fenerbahçe taraftarı ilk 11'e tepki gösterdi

Bu karşılaşmanın ardından ise Fenerbahçe taraftarı, teknik direktör İsmail Kartal'ın yaptığı rotasyona eleştirilerde bulundu.

Sarı-lacivertli futbolseverler, ezeli rakipleri Galatasaray'a karşı U19 takımıyla sahaya çıkmalarına atıfta bulunarak "Madem rotasyonlu çıkacaktık niye Süper Kupa'yı oynamadık" fikrinde birleşerek sosyal medyadan İsmail Kartal'a tepki gösterdi.

Değişiklikler maçı değiştirdi

Öte yandan Olympiakos karşısında 3-0 geriye düşen Fenerbahçe'yi değişiklikler maça ortak etti ve rövanş öncesinde tur umutlarını arttırdı.

Maç başından itibaren savunmadan pasla çıkmaya çalışan ve savunmadan hücuma geçişte geride yapılan pas hataları nedeniyle kalesinde goller gören sarı-lacivertlilerde 63. dakikada Rade Krunic ve Miha Zajc kenara geldi, yerlerine İsmail Yüksek ve Fred dahil oldu.

Orta sahada hakimiyeti kazanan ve Olympiakos kalesine baskı kuran Fenerbahçe, 67. dakikada Dusan Tadic'in penaltı ve 74. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golleriyle tur şansını yükseltti.

Zajc ve Krunic'ten kötü istatistik

Ayrıca Fenerbahçe'nin orta sahasında yer alan Zajc ve Krunic ikilisinin ilk yarıdaki istatistikleri dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin iki oyuncusu da ilk devrede hiç ikili mücadele kazanamadı.

"Biraz strateji olarak böyle bir kadro tercih ettik"

Maç öncesinde konuşan İsmail Kartal ise kadro tercihi hakkında şu sözleri sarf etti: