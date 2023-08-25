Fenerbahçe - Twente maçı Hollanda basınında yankı uyandırdı Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente’yi 5-1 mağlup ettiği karşılaşma, Hollanda basınında geniş yer buldu. Maçın kırılma anının Twente'nin gördüğü kırmızı kart olduğu ifade edildi.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımını konuk eden Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü müsabakada rakibini 5-1 ile geçerek tur için büyük avantaj yakaladı.

Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Jayden Oosterwolde, 60. dakikada Sebastian Szymanski, 62 ile 74. dakikalarda İrfan Can Kahveci ve uzatma dakikalarında penaltıdan Dusan Tadic attı.

Twente'nin golü 20. dakikada Manfred Ugalde'den geldi. Hollanda ekibinde Youri Regeer, 43. dakikada kırmızı kart gördü.

Twente'nin mucizeye ihtiyacı olduğu vurgulandı

Bu kritik öneme sahip olan maç Hollanda basınında ise geniş yer buldu. Turun ilk maçında sahasından 5-1'lik sonuçla farklı bir şekilde galip gelen sarı-lacivertlilerin turu geçmeye çok yakın olduğu belirtildi

Hollanda ulusal medya kurumu NOS, mücadelede 10 kişi kalan Twente'nin Fenerbahçe karşısında zorlandığını okuyucularına aktardı. NOS, Twente'nin yoluna devam edebilmesi için mucizeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

"Bir kişi eksik kalınca işler ters gitti"

De Telegraaf gazetesi şu ifadeleri kullandı:

Kırmızı kart, Twente'nin Konferans Ligi play-off ilk maçında Şükrü Saraçoğlu'na yaptığı ziyareti acı verici bir antrenmana dönüştürdü. Twente iyi bir başlangıç yapsa da devre arasından hemen önce bir kişi eksik kalınca işler ters gitti. İstanbul'daki 5-1'lik mağlubiyetin ardından Twente gelecek haftaki rövanş maçı için hiçbir hayal kurmuyor.

"Twente Türk metropolünde paçayı kurtaramadı"

Voetbal International, "Twente kırmızı kartın ardından Fenerbahçe karşısında neredeyse imkansıza yakın bir görevle karşı karşıya kaldı" başlığını kullandı.

Haberin detayında şunlar yazıldı:

Twente Türk metropolünde paçayı kurtaramadı. Twente'nin Konferans Ligi rüyası tıpkı geçen yıl olduğu gibi grup aşamasının eşiğinde karaya oturacak gibi görünüyor. Fenerbahçe 5-1 ile İstanbul'daki skorla çok güçlüydü, önümüzdeki hafta Grolsch Veste'de Konferans Ligi'nde yer almak için bir mucize gerekecek.

"Umutsuz bir skor aldılar"

Algemeen Dagblad da, şöyle denildi: