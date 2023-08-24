Fenerbahçe - Twente maçının ilk 11'leri Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente'yi evinde konuk edecek.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz Andrew Madley yönetecek. Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapacak.

Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.

Avrupa'da oynadığı maçlarda rakip filelere 15 gol bırakan sarı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Fenerbahçe, ligde ise 2 maçta 4 gol atarken, 1 gol yedi.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Kent, Tadic, Batshuayi

Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Klojo, Rots, Stejin, Regeer, Ugalde