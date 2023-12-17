Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde favoriler arasında! UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider bitirerek son 16'ya kalan Fenerbahçe, şampiyonluğa aday takımlar arasında gösterildi.

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Süper Lig'de geride kalan 15 haftada topladığı 40 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de başarılı bir sezon geçiriyor.

H Grubu son maçında sahasında Slovak takımı Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek lider olarak son 16'ya kalmayı başaran sarı-lacivertli takımın da içinde olduğu bir analiz yapıldı.

Zirvede Aston Villa yer aldı

Toplanılan verilerden yola çıkan Euro Club Index, UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu ile ilgili bir tahmin yaptı.

Konferans Ligi'nde şampiyonluk tahmini yapan Euro Club Index'e göre, favoriler listesinde ilk sırada yüzde 25 ile Aston Villa, yüzde 11 ile Lille ve Real Betis geldi.

Fenerbahçe favoriler arasında

Temsilcimiz Fenerbahçe ise favoriler listesinde 3. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, İtalyan ekibi Fiorentina ile birlikte yüzde 9 ile Konferans Ligi'ni kazanma olasılığı en yüksek üçüncü takım oldu.

Fenerbahçe'yi yüzde 5 ihtimalle Eintracht Frankfurt, Union Saint Gilloise ve Club Brugge takip etti.